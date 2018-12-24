Синоптики пообещали москвичам снегопады

https://news.ru/storage/news/a2d23336d51423dea07fecb2473d001e/255d01ad-4948-459d-8e09-52b874ef0011_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Снег будет идти 24 декабря в Московском регионе на протяжении суток, также местами ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в российской столице ожидается от 7 до 5 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до минус 9 градусов. В Московской области днём будет от 10 до 5 градусов ниже нуля, а ночью местами похолодает до 12 градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

Ветер в дневные часы будет восточным и северо-восточным, его скорость составит 5—10 м/с. Ночью направление сменится на северное и северо-западное, при этом скорость останется прежней. Атмосферное давление ожидается на уровне 740 мм рт. ст.

По информации центра погоды «Фобос», 24 и 25 декабря в Москве ожидаются сильные снегопады. Они будут на протяжении всей недели, но их интенсивность со вторника снизится, передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru, жители и гости столицы будут отмечать Новый год со снегом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».