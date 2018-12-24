USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,264 $   Brent54.69 $ Bitcoin4,213.44 $
МОСКВА-7°C08:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Синоптики пообещали москвичам снегопады

Сергей Киселев/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Снег будет идти 24 декабря в Московском регионе на протяжении суток, также местами ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в российской столице ожидается от 7 до 5 градусов мороза, ночью столбики термометров опустятся до минус 9 градусов. В Московской области днём будет от 10 до 5 градусов ниже нуля, а ночью местами похолодает до 12 градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

Ветер в дневные часы будет восточным и северо-восточным, его скорость составит 5—10 м/с. Ночью направление сменится на северное и северо-западное, при этом скорость останется прежней. Атмосферное давление ожидается на уровне 740 мм рт. ст.

По информации центра погоды «Фобос», 24 и 25 декабря в Москве ожидаются сильные снегопады. Они будут на протяжении всей недели, но их интенсивность со вторника снизится, передаёт АГН «Москва».

Как писал News.ru, жители и гости столицы будут отмечать Новый год со снегом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на городских улицах образуется «хороший и красивый снежный покров».


#москва #погода #ПОДМОСКОВЬЕ #снегопад
самое читаемое
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны
спорт
Тарасова одарила Медведеву

читайте также
общество 18:59, 23 декабря 2018
Школьные занятия в Челябинской области могут отменить
общество 17:09, 19 декабря 2018
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
Лента новостей
общество 08:37
Новые станции метро Москвы оформят в стиле футуризма
общество 08:36
Сухой закон в эвенкийском селе отменил Верховный суд Якутии
в мире 08:33
Мэй благодарна армии за защиту от России
общество 08:30
Канатная дорога Лужники — Воробьёвы горы станет платной
экономика 08:14
США получили от России больше сотни двигателей для ракет
происшествия 08:04
Электричка сошла с рельсов под Туапсе
общество 07:39
Юрский госпитализирован в московскую клинику
общество 07:38
РКН опроверг данные о больших тратах на борьбу с Telegram
оружие 06:48
Посол США раскритикован за слова о «музейности» Ту-160
в мире 06:40
Киев объявил о вспыхнувших в ЛНР «разборках»
экономика 06:12
Названы регионы с наибольшим числом должников перед банками
происшествия 06:07
Ребёнок погиб в провалившейся под лёд машине в Приморье
общество 05:38
Кабмин запретил свободный оборот новых анаболиков
наука 05:23
Ракета «Союз-2» установлена на стартовой площадке Восточного
общество 05:20
Роскосмос решил сделать Центр им. Хруничева «компактным»
Другие новости
общество 08:37
Новые станции метро Москвы оформят в стиле футуризма
общество 08:36
Сухой закон в эвенкийском селе отменил Верховный суд Якутии
общество 08:30
Канатная дорога Лужники — Воробьёвы горы станет платной
общество 07:39
Юрский госпитализирован в московскую клинику
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top