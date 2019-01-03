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Синоптики обещали москвичам пасмурную и снежную погоду

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Облачная погода со снегом, слабыми морозами и местами гололедицей ожидает москвичей 3 января. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в Москве столбики термометров будут показывать от трёх до одного градуса мороза, в ночные часы температура будет колебаться от четырёх до двух градусов ниже нуля. В Подмосковье днём ожидается от минус пяти до нуля градусов, ночью — от семи до двух градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3−8 м/c. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

По информации портала «Метеоновости», основным неблагоприятным фактором станут колебания атмосферного давления, на которое метеочувствительные люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы могут отреагировать ухудшением самочувствия.

Как писал News.ru, морозы до минус 20 градусов предрекли в столице к Рождеству. К 7 января в город придёт гребень антициклона, снег перестанет идти, а холод усилится.


#москва #погода #ПОДМОСКОВЬЕ #снегопад
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