Синоптики обещали москвичам мороз и небольшой снег

https://news.ru/storage/news/c69e9bb7c2143539ebd4477c33dcbe1a/7896863e-5839-4254-9905-b9fd7b649792_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Облачная с прояснениями погода со слабым снегом, местами гололедицей и морозом до 18 градусов, ожидается 20 декабря в Московском регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в Москве ожидается от 13 до 11 градусов мороза, ночью — от 15 до 13. В Подмосковье термометры покажут днём от 16 до 11 градусов ниже нуля и от 18 до 13 градусов — в ночные часы, сообщается на сайте ведомства.

Ветер юго-восточного и западного направлений будет дуть со скоростью 3—8 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 762 мм рт. ст.

Как сообщал ранее News.ru, по словам специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, последние дни декабря в Москве будут достаточно тёплыми. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул.