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Синоптики обещали москвичам мороз и небольшой снег

Антон Кардашов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Облачная с прояснениями погода со слабым снегом, местами гололедицей и морозом до 18 градусов, ожидается 20 декабря в Московском регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Днём в Москве ожидается от 13 до 11 градусов мороза, ночью — от 15 до 13. В Подмосковье термометры покажут днём от 16 до 11 градусов ниже нуля и от 18 до 13 градусов — в ночные часы, сообщается на сайте ведомства.

Ветер  юго-восточного и западного направлений будет дуть со скоростью 3—8 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 762 мм рт. ст.

Как сообщал ранее News.ru, по словам специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, последние дни декабря в Москве будут достаточно тёплыми. Комфортная погода без сильных снегопадов и ветра сохранится и во время первой половины новогодних каникул.


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