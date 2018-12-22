Синоптики обещали москвичам метели и заносы на дорогах

https://news.ru/storage/news/08a5def7c8a0450e0b5b861f79b14ab9/486d7304-853b-47a3-a35e-1d161540f1af_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Потенциально опасной объявлена погода в Москве и области из-за снежных заносов, ожидаемых 22 декабря, передаёт Гидрометцентр.

Столичный регион ждут снегопады, метели и гололедица. В Москве температура воздуха ожидается от четырёх до двух градусов ниже нуля, в Московской области — от семи до двух градусов мороза, говорится на сайте ведомства.

Днём ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 12 м/с, в ночные часы порывы усилятся до 17 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Как писал ранее News.ru, «Аэрофлот» меняет время вылета из аэропорта Шереметьево утром 22 декабря из-за неблагоприятных метеорологических условий. До этого сообщалось, что выходные принесут в столичный регион незначительное потепление, но при этом они будут снежными.