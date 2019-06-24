https://static.news.ru/photo/175e6f76-96fa-11e9-8e24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в средней полосе самые жаркие дни ожидаются с конца июля.

Он рассказал, что самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются 31 июля и 1 августа. По словам синоптика, в Приморье и южных регионах страны самым тёплым месяцем будет именно август.

Вильфанд уточнил, что после 10 сентября в приморских городах наступит бархатный сезон.

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