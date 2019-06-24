Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в средней полосе самые жаркие дни ожидаются с конца июля.
Он рассказал, что самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются 31 июля и 1 августа. По словам синоптика, в Приморье и южных регионах страны самым тёплым месяцем будет именно август.
Вильфанд уточнил, что после 10 сентября в приморских городах наступит бархатный сезон.
Ранее эксперты составили список туристических направлений, где можно скрыться от зноя. В него вошли архипелаг Шпицберген, столица Гренландии Нуук и Фарерские острова, писал News.ru.