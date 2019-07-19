https://static.news.ru/photo/f6fdc19c-ab4d-11e9-b0cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться на предстоящей неделе. Купальный сезон в этой части страны может возобновиться уже 27 июля.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью телеканалу « Звезда ».

Так или иначе, наступает «макушка лета», то есть самое тёплое время, согласно климатическим данным. Природа сжалится над москвичами и жителями центральной России. В течение предстоящей недели столбики термометров медленно будут подниматься. Кроме того, станет больше солнца и меньше осадков, — отметил специалист.

По его словам, 22–23 июля в центральной части страны осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до 21–27 градусов. Дожди напомнят о себе 24–25 июля, из-за чего чуть похолодает. Однако уже с 26 июля температура снова поднимется выше климатической нормы — до 23–28 градусов. Повысится и температура воды, что позволит россиянам на пару недель вспомнить о купальном сезоне.

Ранее News.ru сообщал, что дождливый июль является нормой для Москвы. В столичном регионе этот месяц традиционно считается самым обильным на осадки, отмечают метеорологи. В среднем за месяц выпадает 85–95 мм, в этом году «мокрый план» пока не выполнен. Нынешний июль отличился тем, что дожди идут почти каждый день, хотя норма по осадкам на 19 июля выполнена лишь на 50–70%.