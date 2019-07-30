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30 июля стал наиболее холодным днём месяца, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Однако 31 июля столбики термометров опустятся ещё ниже, отметила она.

По её словам, в 16 часов температура в городе достигала 16,1 градуса по Цельсию, передаёт РИА Новости .

Действительно, сегодняшний день с такой температурой оказался самым холодным в этом июле месяце, — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что среднесуточная температура оказалась на шесть градусов ниже принятой климатической нормы.

Как писал News.ru, ранее синоптик центра «Фобос» Александр Синенков рассказал, что ночи 30 и 31 июля могут побить рекорд холода в июле. По его словам, днём столбики термометра опустятся до +9 градусов по Цельсию. Ночью с 31 июля на 1 августа ожидается ещё более сильное похолодание.