Понедельник, 5 августа, может побить рекорд холода за всё время наблюдений. Столбики термометров в Москве в этот день опустятся до «осенней» температуры в 11–13 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он добавил, что воскресенье, 4 августа, уже стал самым холодным днём за последние 70 лет. По его словам, похолодание достигло 13,5 градуса по Цельсию. Эту цифру зафиксировала метеостанция на ВДНХ, передаёт
То есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше, просто более ранних данных уже нет, — подчеркнул эксперт.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальный холод в России связан со стационарным циклоном, который находится над Уралом. По его словам, в ближайшие восемь–девять дней европейская часть страны будет находиться под действием этого явления. То есть воздушные массы приходят не с привычного северо-запада или севера, а с северо-востока: Карского моря, моря Лаптевых и Новой Земли, писал News.ru.