https://static.news.ru/photo/63db272a-b6c3-11e9-81cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Понедельник, 5 августа, может побить рекорд холода за всё время наблюдений. Столбики термометров в Москве в этот день опустятся до «осенней» температуры в 11–13 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что воскресенье, 4 августа, уже стал самым холодным днём за последние 70 лет. По его словам, похолодание достигло 13,5 градуса по Цельсию. Эту цифру зафиксировала метеостанция на ВДНХ, передаёт РИА Новости .

То есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше, просто более ранних данных уже нет, — подчеркнул эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальный холод в России связан со стационарным циклоном, который находится над Уралом. По его словам, в ближайшие восемь–девять дней европейская часть страны будет находиться под действием этого явления. То есть воздушные массы приходят не с привычного северо-запада или севера, а с северо-востока: Карского моря, моря Лаптевых и Новой Земли, писал News.ru.