https://static.news.ru/photo/cc6ef528-b565-11e9-8373-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальный холод в России связан со стационарным циклоном, который находится над Уралом.

По его словам, в ближайшие восемь–девять дней европейская часть страны будет находиться под действием этого явления, передаёт « Российская газета ». То есть воздушные массы приходят не с привычного северо-запада или севера, а с северо-востока: Карского моря, моря Лаптевых и Новой Земли.

А вот в экваториальных районах температура почти не меняется. И это значит, что различие температур между экватором и полюсом уменьшается. В свою очередь это приводит к тому, что возрастает количество или повторяемость меридиональных процессов, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что предсказать перемещение воздушных масс очень трудно. Так, в европейскую часть страны пришёл северный холод, а в Красноярский край и Якутию — наоборот, тепло.

Учёный отметил, что в первой половине августа столбики термометров на западе страны будут ниже нормы. При этом в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Сибири, Бурятии, Приморье и Забайкальском крае установится тёплая погода.

Ранее News.ru писал, что июль в Москве стал самым холодным в нынешнем столетии. По аномалии он оказался схож с 1965 и 1979 годами.