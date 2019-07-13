https://static.news.ru/photo/670fe910-a5a4-11e9-adb4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в столице этой ночью не будет сильного тумана.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве и Подмосковье ожидается сильный туман. В связи с этим синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

Если бы 13 июля прошли сильные дожди и к утру сильно похолодало, то, возможно, туманы где-то и образовались бы, — отметил Леус.

Он добавил, что в Московском регионе не было сильных дождей, поэтому похолодание будет незначительным, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, южный циклон принесёт в город тепло и дожди в середине следующей недели. Дневная температура воздуха повысится до 22–25 градусов. Благодаря изменениям московская погода в июле станет соответствовать нормам по многим показателям.