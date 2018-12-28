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Синод РПЦ выступил против новой церкви на Украине

Patriarch of Moscow Press Office/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на «объединительном соборе» в Киеве 15 декабря сообщество автокефальной православной церковью.

«Не признавать сообщество, учрежденное на так называемом „объединительном соборе“ 15 декабря 2018 года в Киеве, в качестве автокефальной поместной православной церкви», — говорится в постановлениях Синода.

Синод также обратился с просьбой поддержать митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, епископата и духовенства канонической Украинской православной церкви.

Ранее News.ru писал, что глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви, митрополит Волоколамский Иларион прокомментировал результаты «объединительного собора» украинских раскольников. По его словам, раскольники получили единого главу, но объединиться с канонической церковью им не удалось. Иларион отметил, что воссоединиться с нею можно только через покаяние.


#украина #россия #рпц #синод
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