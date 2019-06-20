Симоньян обвинила Украину в DDoS-атаке во время прямой линии с Путиным
Кирилл Сухина
17:10, 20 июня 2019
https://static.news.ru/photo/4df5dc64-9366-11e9-88f8-fa163e074e61_1024.jpgМаргарита СимоньянФото: Сергей Булкин/News.ru
Российская журналистка Маргарита Симоньян заявила, что DDoS-атака во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за которой была нарушена работа приложения «Москва Путину», шла с территории Украины.
DDoS-атака, которая «положила» приложение «Москва Путину», была с Украины. Уже починили всё, — написала она на своей странице в Twitter.
DDos атака, которая положила приложение 'Москва Путину', была с Украины.