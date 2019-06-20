Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская журналистка Маргарита Симоньян заявила, что DDoS-атака во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за которой была нарушена работа приложения «Москва Путину», шла с территории Украины.

DDoS-атака, которая «положила» приложение «Москва Путину», была с Украины. Уже починили всё, — написала она на своей странице в Twitter.

С помощью данного приложения люди могли отправлять главе государства вопросы на прямую линию, которая длилась более четырёх часов, пишет «Свободная пресса».

Как ранее писал News.ru, колл-центр, который принимает вопросы в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, подвергся массированной DDoS-атаке.

News.ru в соцсетях