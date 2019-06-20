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Безработица в России в мае текущего года уменьшилась на 4,5%. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборочного обследования рабочей силы, которое провёл Росстат.

По данным ведомства, 3,4 млн граждан от 15 лет и старше квалифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. В Росстате уточнили, что в последний раз такие показатели...