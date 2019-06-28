Фото: Анна Москвитина/ТАСС

Около 50 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) и более 20 единиц тяжёлой техники направлены на помощь в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Сводный отряд Центрального военного округа выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении, — цитирует «Интерфакс» начальника пресс-службы ЦВО подполковника Сергея Шорина.

По словам Шорина, в отряде присутствуют военные инженеры, медики и специалисты материально-технического обеспечения. Среди техники — плавающие транспортёры, которые будут доставлять спасателей, грузы и продовольствие по затопленным территориям.

Ранее News.ru писал, что с 1 июля в зоне наводнения в Иркутской области будут работать вирусологи. Они оценят эпидемиологическую ситуацию. В регион прибудут и сотрудники «Почты России», которые займутся выдачей пенсий.

Со следующей недели начнётся оценка ущерба, нанесённого стихией, а эксперты Минпросвещения РФ оценят возможность восстановления объектов образования.

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