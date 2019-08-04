Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственные органы задержали трёх новых участников массовых беспорядков, которые прошли 27 июля в Москве.

Установлены и задержаны ещё трое подозреваемых — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов, — говорится в сообщении на сайте СК России.

Задержанным предъявлены обвинения по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

Ранее News.ru писал, что несанкционированная акция протеста 27 июля в Москве привела к административным арестам 88 граждан. Кроме того, суды назначили свыше 330 штрафов.

Несогласованные протесты были организованы не без иностранного вмешательства, уверен председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

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