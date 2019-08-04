Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заявление с угрозами детям российских оппозиционеров, якобы написанное от имени силовиков, появилось в Сети. Оно стало ответом анонимов на призывы отомстить родным сотрудников МВД и Росгвардии за разгоны протестов в Москве.

За каждую слезу наших детей вы заплатите кровью своих детей. Мы знаем, что ваши выродки учатся в основном за границей на те «тридцать сребреников», которые вам платят наши враги для...