https://static.news.ru/photo/1e75f83a-b2c8-11e9-92bf-fa163e074e61_660.jpg Муртазали Рабаданов Фото: Евгений Костин/NewsTeam/ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания Дагестана Муртазали Рабаданова.

Источник в правоохранительных органах республики сообщил, что задержание прошло рано утром.

Дома и в рабочем кабинете провели обыски, — добавил он.

В настоящее время точно неизвестно, почему в отношении Рабаданова проводятся спецмероприятия, однако, по некоторым данным, они связаны с фактами «незаконного выделения земельных участков в бытность его врио мэра Махачкалы», передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Следственный комитет объяснил задержание начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева. По данным официального представителя СК Светланы Петренко, его подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках.