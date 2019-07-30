Сотрудники ФСБ задержали ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания Дагестана Муртазали Рабаданова.
Источник в правоохранительных органах республики сообщил, что задержание прошло рано утром.
Дома и в рабочем кабинете провели обыски, — добавил он.
В настоящее время точно неизвестно, почему в отношении Рабаданова проводятся спецмероприятия, однако, по некоторым данным, они связаны с фактами «незаконного выделения земельных участков в бытность его врио мэра Махачкалы», передаёт
Как писал News.ru, ранее Следственный комитет объяснил задержание начальника уголовного розыска УМВД Приморского края Андрея Миляева. По данным официального представителя СК Светланы Петренко, его подозревают в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от бизнесмена, которого он предупреждал о проверках.