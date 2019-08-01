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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) намерена распространить на всю Россию практику поиска должников с помощью камер видеонаблюдения. Пока такой метод применяется только в столице.

По словам главы ведомства Дмитрия Аристова, данный способ позволит ускорить розыск лиц, имеющих задолженности, на всей территории страны, сообщает РИА Новости. Ранее News.ru писал, что за первые шесть месяцев 2019...