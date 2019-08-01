https://static.news.ru/photo/997a65f2-b44e-11e9-bf6e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Пять человек, принимавшие участие в несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 27 июля, задержаны, сообщили в Следственном комитете.
В ближайшее время обвинение будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.
По версии ведомства, обвиняемые призывали идти на митинг через Интернет, заранее допуская, что мероприятие может закончиться беспорядками.
В результате противоправных действий<...>участники несогласованной акции<...> применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце<...>. В том числе от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, — отметили на сайте СК.
Среди задержанных — Алексей Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.
Ранее News.ru писал, что по делу о беспорядках в ходе митинга следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.