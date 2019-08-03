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Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Михаил Федотов поговорил с находящимся под арестом экс-главой Серпуховского района Московской области Александром Шестуном. Он не смог добиться от подследственного прекращения сухой голодовки.

К сожалению, уговорить сегодня не удалось, он настаивает на продолжении сухой голодовки. Показывает всем своим видом, что намерен проститься с жизнью, — цитирует Федотова «Интерфакс». Глава СПЧ добавил, что Александр...