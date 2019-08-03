Следователи после обыска задержали Даниила Конова, участника митинга за свободные выборы, проходившего в Москве 27 июля, рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Мужчина проходит подозреваемым по делу о массовых беспорядках на мероприятии.
По словам юриста, к арестованному направляется адвокат Светлана Сидоркина, передаёт
Ранее сообщалось, что несанкционированная акция протеста 27 июля в Москве привела к административным арестам 88 граждан, кроме того, суды назначили свыше 330 штрафов. Несогласованные протесты были организованы не без иностранного вмешательства, уверен председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.