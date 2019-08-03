https://static.news.ru/photo/11c4378c-b629-11e9-847d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Десятки несовершеннолетних были задержаны во время разгона силовиками акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму оппозиционными кандидатами. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович.

Я нахожусь сейчас в ОВД «Арбат». Это уже пятый ОВД, который я посетил. Задержано много несовершеннолетних в разных местах, общей статистики у меня нет, но это десятки ребят, — цитирует Бунимовича ТАСС .

Омбудсмен пояснил, что у него имеются более 20 сообщений о задержаниях несовершеннолетних.

Как писал News.ru, по информации МВД, во время протестов в Москве силовики задержали примерно 600 человек. По данным независимых источников — 828.

Глава межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток», руководитель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин назвал преступлением действия полиции в отношении задержанных.