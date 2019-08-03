https://static.news.ru/photo/f50e575c-b5fc-11e9-8352-fa163e074e61_660.jpg Александр Паль на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи, 2016 Фото: Александр Вепрёв, CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Актёр Александр Паль задержан на митинге за свободные выборы в Мосгордуму.

Артист опубликовал видео из автозака в историях своего Instagram . На кадрах он с другими участниками мероприятия поёт «Священную войну».

Просто шёл с друзьями по Садовому кольцу, у Маяковской задержали вместе с друзьями, — рассказал деятель кино журналистам « Новой газеты ».

Ранее News.ru писал, что в столице проходит митинг за честные выборы в Мосгодуму. Видео задержания нескольких участников несанционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.