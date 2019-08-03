Актёр Александр Паль, задержанный на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, вышел из ОВД.
Полицейские не отпустили друзей артиста, которые были задержаны вместе с ним, передаёт «
Не смеем задерживать, — сказали силовики Палю.
Ранее News.ru писал, что Паль был задержан на митинге за свободные выборы в Мосгордуму.
Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несанкционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.
Полиция сообщила о примерно полутора тысячах участников мероприятия и 600 задержанных. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва,