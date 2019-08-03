https://static.news.ru/photo/46951074-b608-11e9-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Александр Паль Фото: Steven Paston/imago sportfotodienst/Global Look Press

Актёр Александр Паль, задержанный на митинге в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, вышел из ОВД.

Полицейские не отпустили друзей артиста, которые были задержаны вместе с ним, передаёт « Новая газета ».

Не смеем задерживать, — сказали силовики Палю.

Ранее News.ru писал, что Паль был задержан на митинге за свободные выборы в Мосгордуму.

Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несанкционированного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда он пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.