Станция «Трубная» столичной подземки снова открыта для пассажиров. Ранее вход и выход блокировали силовики.
Полицейские говорили, что вестибюль не работает «по техническим причинам». Однако это место являлось одной из основных точек сбора участников несанкционированного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, передаёт корреспондент News.ru.
Один из входов на «Пушкинскую» всё ещё недоступен.
Как писал News.ru, видео задержания нескольких участников несогласованного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда тот пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.
Полиция сообщила о примерно полутора тысячах участников мероприятия и 600 задержанных. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва,