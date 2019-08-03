https://static.news.ru/photo/c9116478-b60b-11e9-ac44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Станция «Трубная» столичной подземки снова открыта для пассажиров. Ранее вход и выход блокировали силовики.

Полицейские говорили, что вестибюль не работает «по техническим причинам». Однако это место являлось одной из основных точек сбора участников несанкционированного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, передаёт корреспондент News.ru.

Один из входов на «Пушкинскую» всё ещё недоступен.

Как писал News.ru, видео задержания нескольких участников несогласованного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда тот пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.