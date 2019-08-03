Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь доставлена в Щербинский суд Москвы.
Арбитраж начал рассмотрение дела об административном нарушении. Политика обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга, передаёт «
В настоящее время заседание уже началось, — отметила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
Ранее News.ru писал, что Соболь была задержана возле её штаба.
Видео задержания нескольких участников несогласованного мероприятия появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу. Одного из них задержали, когда тот пытался развернуть флаг России. Ещё один мужчина, по некоторым данным, просто проезжал мимо на велосипеде.
Полиция сообщила о примерно полутора тысячах участников мероприятия и 600 задержанных. По словам главы Союза журналистов России Владимира Соловьёва,