Силовика поймали на иномарке с чужими номерами на Урале

https://news.ru/storage/news/6114aa999b066fdd13214e8b009502eb/55a89aac-bc2b-48c0-9e57-b4ed3bacbb51_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

18 января сотрудники ДПС остановили в Прикамье служебный автомобиль Skoda Octavia, за рулём которого находился один из руководителей отдела полиции Соликамска. У иномарки были поддельные номера.

«В отношении него составлен протокол об административном правонарушении», — передаёт слова источника URA.RU.

Имя нарушителя при этом называть не стали.

Как ранее писал News.ru, судебные приставы арестовали Chevrolet Niva, принадлежащий 43-летнему депутату земского собрания Большесосновского муниципального района Пермского края Дмитрию Фёдорову. 43-летний народный избранник долгое время не оплачивал транспортный налог и накопил задолженность в 80 тысяч рублей.