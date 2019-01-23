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Силовика поймали на иномарке с чужими номерами на Урале

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

18 января сотрудники ДПС остановили в Прикамье служебный автомобиль Skoda Octavia, за рулём которого находился один из руководителей отдела полиции Соликамска. У иномарки были поддельные номера.

«В отношении него составлен протокол об административном правонарушении», — передаёт слова источника URA.RU.

Имя нарушителя при этом называть не стали.

Как ранее писал News.ru, судебные приставы арестовали Chevrolet Niva, принадлежащий 43-летнему депутату земского собрания Большесосновского муниципального района Пермского края Дмитрию Фёдорову. 43-летний народный избранник долгое время не оплачивал транспортный налог и накопил задолженность в 80 тысяч рублей.


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