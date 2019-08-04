Детский сад № 35 и гимназия № 1 пострадали в результате сильного дождя, прошедшего в Благовещенске.
В дошкольное учреждение зашла вода, а в среднеобразовательном протекла крыша, сообщается в
В настоящий момент экстренные службы откачивают воду с основных социальных объектов.
Городские власти отметили, что на строительных площадках нет серьёзных проблем, работы продолжаются.
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С раннего утра первый заместитель мэра Олег Имамеев и профильные специалисты объехали те места и объекты, которые пострадали особенно сильно. На сегодняшний день специалистами проводится оценка нанесённого ущерба. Повреждены несколько объектов социальной сферы. В частности, протекла кровля в гимназии № 1, снова зашла вода в четвертый корпус детского сада № 35 на КПП, подтоплен частный сектор, городские дороги, повалены деревья. Из-за упавших тополей обрушен забор в прогимназии. При этом меры, своевременно предпринятые после прошедшего с 16 по 17 июля ливня, по ремонту крыши на Доме губернатора и ДК села Плодопитомник позволили избежать новых протечек. Что касается строительных площадок, то серьёзных вопросов, кроме частичного подтопления дождевыми водами, отметили специалисты, нет. Работы на объектах продолжаются. В настоящее время силами «ГСТК» производится откачка воды с особенно проблемных участков, в частном секторе, с объектов социальной инфраструктуры. Со вчерашнего дня специалистами проведены работы по углублению кюветов по улице Садовой в районе домов № 53-55, района пересечения улиц Промышленная Мухина, производится откачка воды по заявкам жителей частного сектора по переулку Корейскому, улицам Полевая, Лесная, Студенческая (район детского сада), а также Загородной, Северной и другим участкам. Продолжаются работы на Железнодорожной. Всего на работах по устранению последствий дождя задействовано 18 единиц спецтехники, из них 7 вакуумных машин. Медленный уход воды из микрорайона связан с тем, что вся ливневая канализация уходит в Бурхановку, которая на данный момент в связи паводком и непрекращающимися дождями переполнена. С утра здесь проводятся работы по очистке дождеприёмных колодцев, очистке мостовых переходов по реке Бурхановке.
Как писал News.ru ранее, число подтопленных паводком жилых домов в Амурской области за сутки уменьшилось на 245 единиц. Об этом