https://static.news.ru/photo/95566e38-b6ad-11e9-903e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация г. Благовещенска/admblag.ru

Детский сад № 35 и гимназия № 1 пострадали в результате сильного дождя, прошедшего в Благовещенске.

В дошкольное учреждение зашла вода, а в среднеобразовательном протекла крыша, сообщается в Instagram местной администрации. Кроме того, были подтоплены дома частного сектора и дороги города.

В настоящий момент экстренные службы откачивают воду с основных социальных объектов.

Городские власти отметили, что на строительных площадках нет серьёзных проблем, работы продолжаются.