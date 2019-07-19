https://static.news.ru/photo/56af99e4-aaef-11e9-90c4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/gov_karelia_ru

Спортсмены, сдвинувшие во время соревнований в Петрозаводске танк Т-80 весом в 46 тонн, могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

В столице Карелии 20 июля стартовали состязания SCL — Strongman Champion League «Богатыри мира», на которые съехались атлеты из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, России, Грузии и других стран.

Силачам нужно было сдвинуть танк Т-80, который весит 46 тонн. Это удалось сделать двум тройкам — участникам из России, Швеции, Англии и России, Белоруссии, Латвии.

Мы рассчитываем, что рекорды, достигнутые 20 июля, смогут попасть в Книгу Гиннесса, — рассказал РИА Новости организатор соревнований Вадим Маркелов.

Ранее News.ru сообщал, что известный российский силач Иван Савкин с интервалом в 15 минут установил два рекорда. Сначала с первой попытки он сдвинул с места длинномер-лесовоз марки MAN массой 45 тонн. После перерыва ему удалось отбуксировать этот же длинномер и прицепленный к нему лесовоз «КамАЗ» массой 19 тонн. Рекорды были установлены в селе Владимиро-Александровском Партизанского района края.