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Сильные морозы пообещали москвичам

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Новая неделя принесёт в Москву и Подмосковье существенное похолодание в связи с антициклоном, который вытеснит атмосферный фронт, засыпающий город небольшим снегом.

По данным синоптиков, на смену юго-западному ветру придёт северо-западный. Он будет поставлять в столицу арктический воздух.

В ночь на 21 января столбики московских термометров опустятся до 7−9 градусов. Днём ожидается 4−6 градусов мороза и небольшой снег. Несмотря на это, среднесуточная температура останется выше многолетних значений на 3 градуса.

«Во вторник атмосферное давление повысится и составит 750 мм ртутного столба, в пределах нормы. На северо-восточной периферии антициклона при переменной облачности местами пройдёт небольшой снег, а морозы продолжат крепнуть», — отметили специалисты.

По предварительным данным, самым холодным днём станет 23 января. В утренние часы в столице ожидается от 17 до 19 градусов мороза, а днём — 10−12 градусов.

Ранее News.ru писал, что транспортный комплекс столицы призвал автомобилистов соблюдать осторожность и быть внимательными на дорогах в связи с неблагоприятной погодой. По данным информационного центра комплекса, в настоящее время столбики термометров показывают 6 градусов мороза. Небольшое потепление ожидается к вечеру, а вместе с ним начнётся снегопад.


#москва #прогноз #погода #похолодание #морозы
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