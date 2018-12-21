Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком

https://news.ru/storage/news/31dac4a89b33ef05ce0cf72659682296/f650de33-ab04-4f2d-9ab4-76a87884d3cd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Красноярский суд признал виновным жителя города Игарки в трёх преступлениях. Подросток умудрился за несколько месяцев прошлого года совершить кражу, заняться вымогательством и заставить потерпевшего дать ложные показания.

Согласно приговору, 17-летнему парню назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщает официальный сайт регионального управления СК РФ.

Оперативникам удалось доказать, что в период с апреля по июль 2018 года юноша, угрожая сверстнику насилием, отобрал у него тысячу рублей, чуть позже молодой человек проник в квартиру местной жительницы и вынес оттуда бытовую технику общей стоимостью 215 тыс. рублей.

Последнее преступление осуждённый совершил 7 сентября, встретив свою первую жертву. Злоумышленник снова пообещал пострадавшему расправиться с ним, если тот посмеет дать против него показания.

Приговор ещё не вступил в законную силу. Сторона защиты сможет обжаловать его в течение 10 суток.

Ранее News.ru сообщал о приговоре убийце пауэрлифтера Андрея Драчёва. Краевой суд Хабаровска признал виновным Анара Аллахверанова и назначил ему 18 лет колонии строгого режима.