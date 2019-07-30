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Правоохранительные органы проводят обыски по делу о массовых беспорядках во время состоявшейся 27 июля в Москве несанкционированной акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенными до выборов. Известно о задержании одного человека.

Как сообщает ТАСС, обыски прошли у координатора движения «Левый блок» Василия Кузьмина и ещё одного участника акции Сергея Фомина. Кузьмин был задержан. В настоящее время его везут на допрос в...