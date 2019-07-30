Шаманы трёх регионов Сибири соберутся на Ольхоне, чтобы провести обряд по призыву дождей на лесные пожары.
Председатель правления межрегиональной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев сообщил, что в обряде примут участие представители Бурятии, Забайкалья и Иркутской области общим числом около 40 человек. Ритуал проведут 4 августа, передаёт
Как писал News.ru ранее, голливудский актёр Леонардо Ди Каприо поделился информацией о лесных пожарах в Сибири, Гренландии и на Аляске. Он разместил соответствующий пост в своём Instagram, сделав репост материала The Guardian.