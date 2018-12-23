USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,028.82 $
МОСКВА-6°C07:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Швеция отказала в убежище художникам из Краснодара

facebook.com/lusine.djanyan

общество [ версия для печати ]

Миграционная служба Швеции не стала предоставить политическое убежище известным своими оппозиционными акциями краснодарским художникам Алексею Кнедляковскому и Лусинэ Джанян. Стокгольм

Стокгольм уведомил Джанян и Кнедляковского, что их прошение об убежище отклонено, дав на обжалование решения миграционного суда три недели, пишет «Кавказский узел».

Как заявил Кнедляковский, миграционный совет не принял во внимание позицию российских и шведских правозащитных организаций.

На сайте Change.org была опубликована составленная на шведском языке петиция в поддержку краснодарских художников. По состоянию на 3.30 мск, долкумент подписали 797 человек.

В июне 2017 года шведские власти приняли к рассмотрению прошение о политическом убежище для Кнедляковского и Джанян, которые эмигрировали из России, опасаясь репрессий.

В 2013 году Лусинэ Джанян уволили из Краснодарского университета культуры и искусств, в котором она преподавала девять лет. По словам художницы, это произошло из-за её работ в поддержку Pussy Riot. В конце 2016 года Ленинский суд Краснодара приговорил Алексея Кнедляковского к 15 суткам ареста за мелкое хулиганство после публикации в соцсетях фотографии памятника Феликсу Дзержинскому с прикрепленным к основанию католическим крестом.

Как писал в конце ноября News.ru, оппозиционный политик Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции. На родине его сторонников арестовали и обвинили в терроризме после несостоявшейся «революции» 5 ноября 2017 года.


#PUSSYRIOT #отказ #Швеция #художники #убежище
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 23:50, 21 декабря 2018
Верховный суд отменил ограничения на убежища в США
происшествия 20:24, 14 декабря 2018
Украинская журналистка просит помощи у Москвы
общество 04:29, 28 сентября 2018
Татарского активиста объявили в международный розыск
Лента новостей
экономика 07:30
Российская фабрика Порошенко стонет от гнёта налоговиков
в мире 07:24
ООН приняла резолюцию Украины по правам человека в Крыму
происшествия 07:01
Спасатели нашли тела восьми горняков в Соликамске
наука 06:52
Неизвестные морские обитатели обнаружены в Австралии
в мире 06:49
Трамп назвал позёром представителя по ИГ
спорт 06:15
Туктамышева шокирована итогом чемпионата России среди женщин
происшествия 06:06
Спасатели возобновили поиск горняков в Прикамье
в мире 05:48
Взрыв прогремел в непальском ресторане в Японии
экономика 05:32
Президент Эквадора значительно повысил цены на бензин
происшествия 05:24
Число пострадавших от цунами выросло в Индонезии
в мире 05:15
Песня про Мирзиёева вышла без санкции узбекских властей
в мире 04:56
Министр обороны Британии готовил заговор против Мэй
происшествия 04:29
Глава Прикамья счёл спасение горняков маловероятным
общество 04:18
Вариант Рогозина победил при выборе облика ракеты на Луну
в мире 04:00
Парламент Кубы одобрил проект новой конституции
Другие новости
общество 04:18
Вариант Рогозина победил при выборе облика ракеты на Луну
общество 02:07
РПЦ: автокефалия урежет права украинских раскольников
общество 02:02
Сеть отреагировала на слова Матвиенко о МРОТ
общество 01:13
Митинг транспортников Пскова собрал сотни протестующих
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top