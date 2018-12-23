Швеция отказала в убежище художникам из Краснодара

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Миграционная служба Швеции не стала предоставить политическое убежище известным своими оппозиционными акциями краснодарским художникам Алексею Кнедляковскому и Лусинэ Джанян. Стокгольм

Стокгольм уведомил Джанян и Кнедляковского, что их прошение об убежище отклонено, дав на обжалование решения миграционного суда три недели, пишет «Кавказский узел».

Как заявил Кнедляковский, миграционный совет не принял во внимание позицию российских и шведских правозащитных организаций.

На сайте Change.org была опубликована составленная на шведском языке петиция в поддержку краснодарских художников. По состоянию на 3.30 мск, долкумент подписали 797 человек.

В июне 2017 года шведские власти приняли к рассмотрению прошение о политическом убежище для Кнедляковского и Джанян, которые эмигрировали из России, опасаясь репрессий.

В 2013 году Лусинэ Джанян уволили из Краснодарского университета культуры и искусств, в котором она преподавала девять лет. По словам художницы, это произошло из-за её работ в поддержку Pussy Riot. В конце 2016 года Ленинский суд Краснодара приговорил Алексея Кнедляковского к 15 суткам ареста за мелкое хулиганство после публикации в соцсетях фотографии памятника Феликсу Дзержинскому с прикрепленным к основанию католическим крестом.

Как писал в конце ноября News.ru, оппозиционный политик Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции. На родине его сторонников арестовали и обвинили в терроризме после несостоявшейся «революции» 5 ноября 2017 года.