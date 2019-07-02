Жаркий климат негативно отразился на популяции шведских лосей. Поголовье новорождённых сохатых сократилось примерно на 10%. Первыми это заметили охотники.
Превышение среднесуточной температуры летом 2018 года сначала сказалось на лосихах — те ослабли перед зимой, когда вынашивается потомство. Это в свою очередь отразилось на физическом состоянии лосят, появившихся на свет уже в 2019 году, сообщает
Специалисты полагают, им не хватило материнского молока из-за жары и засухи.
Сокращение популяции сохатых изменит характер и предстоящего охотничьего сезона, полагают эксперты. В ряде областей королевства могут более активно отстреливать лосят из-за ухудшения их репродуктивных способностей, которые не смогут обеспечить укрепление популяции в будущем.
Ранее, как писал News.ru, лоси в Москве из-за жары стали выходить к людям в поисках воды и пищи. Им очень не комфортно в городской среде, при этом без помощи человека они зачастую не могут найти дорогу обратно.