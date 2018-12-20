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Шумовую разметку протестируют на российских дорогах

Александр Авилов /АГН «Москва»

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Пилотные участки с шумовой разметкой появятся на федеральных трассах в будущем году. Она поможет уберечь водителей от выезда на «встречку» благодаря тряске автомобиля.

Сотрудник одного из дорожных предприятий отметил эффективность данной меры, однако подчеркнул, что необходимо учитывать региональную специфику, так как регулярная уборка снега сделает такое покрытие «практически односезонным».

Протестировать новую разметку планируется на трассах М-7 «Волга», Р-22 «Каспий», М-5 «Урал», Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш», а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, передают «Известия».

Ранее правительство сообщило, что выделит 27 регионам на модернизацию дорог более 12 млрд рублей, добавляет ФАН.

Как сообщал News.ru, в 2018 году количество выписанных штрафов за нарушение ПДД увеличилось почти на 20% по сравнению с прошлогодним показателем. По данным МВД, в течение первых десяти месяцев текущего года было выписано более 112,3 млн штрафов. 


#россия #автомобили #дороги #разметка
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