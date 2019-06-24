https://static.news.ru/photo/5c726cac-9605-11e9-9eb9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Штрафы за тонировку стёкол на автомобилях предлагают отменить. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму.

Документ предлагает признать утратившей силу статью административного кодекса, которая предусматривает штраф в 500 рублей за стёкла с плёнкой на авто. Авторы законопроекта указывают, что тонирование стёкол — это международная практика, оно позволяет сделать автомобиль комфортным и безопасным, сообщает пресс-служба главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослава Нилова, который является одним из авторов документа.

Тонировка уменьшает нагрузку на кондиционер в летнее время, что позволяет сэкономить немалые деньги, а также защищает от ослепляющего света фар встречных машин и солнечных лучей, которые мешают смотреть на дорогу.

К тому же приборы для замера светопропускной способности стёкол имеют погрешности, на них влияют влажность, давление, так что они вполне могут показывать некорректные данные, на основе которых будет выписан штраф.

Даже лучшая плёнка на стёклах машины не дотягивает до положенных 75%, вследствие чего избежать штрафа невозможно.

Ранее News.ru сообщал, что новые правила прохождения техосмотра вступили в силу с 22 февраля 2018 года. Был введён запрет на использование бесцветных или окрашенных оптических деталей и на тонирование фар. Также запрещено снимать стеклоочистители и стеклоомыватели.