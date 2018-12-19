Водители в Татарстане нарушают ПДД из-за скидки на штрафы

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После введения 50-процентной скидки при оплате штрафов ГИБДД в Татарстане резко возросло число нарушений на дорогах, заявил начальник управления службы по региону Ленар Габдурахманов. Таким образом он прокомментировал предложение главы республики Рустама Минниханова об отмене послаблений.

«До введения нормы в Татарстане не существовало проблемы со взыскаемостью, до введения нормы была тенденция по снижению правонарушений», — цитирует полицейского «Реальное время».

Например, в 2015 году, до введения нормы, превышение скорости от 20 до 40 км/ч составляло 70% от общего числа правонарушений, а сейчас этот показатель равняется 94%, пояснил он.

Начальник службы при этом добавил, что вопрос необходимо обсуждать с общественностью.

Как писал News.ru ранее, исполнительный комитет Казани призвал эвакуировать автомобили тех, кто не оплатил парковку. Такое предложение было внесено чиновниками в связи с тем, что автомобилисты, чтобы не платить, на время парковки снимают с машин номера