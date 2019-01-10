USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,292 $   Brent60.93 $ Bitcoin4,019.68 $
МОСКВА-14°C03:58
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Заксобрание Еврейской автономной области внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за неявку призывников в военкомат.

Административная санкция за подобные правонарушения может составить от 500 до 3 тыс. рублей. Документ уже опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. В пояснительной записке авторы законопроекта подчёркивают, что наказания за правонарушения в области воинского учёта не менялись с 2007 года. Это, по мнению депутатов, способствует учащению неявки и препятствует работе военных комиссариатов, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее News.ru писал о том, что МВД России предложило увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в Интернете.


#россия #штраф #призывники
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

Лента новостей
оружие 03:55
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество 03:15
Мутко назвал сумму компенсации за утрату жилья в Магнитогорске
в мире 02:49
Жителей Украины обрекли на замерзание
в мире 02:30
Первый в новом году смертный приговор вынесен в Белоруссии
оружие 02:25
Военный спутник РФ сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере
Другие новости
общество 03:15
Мутко назвал сумму компенсации за утрату жилья в Магнитогорске
общество 01:50
МВД решило повысить штрафы за пропаганду наркотиков
общество 00:47
Аэропорты Москвы перешли на усиленный режим работы
общество 00:06
Осуждённый за мошенничество генерал-майор умер в колонии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top