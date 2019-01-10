Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут вырасти

https://news.ru/storage/news/692b59dc6cb5dc111600627b84029c42/4d4e5843-cc08-4796-a97e-de7c18dc7681_850.jpg Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Заксобрание Еврейской автономной области внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за неявку призывников в военкомат.

Административная санкция за подобные правонарушения может составить от 500 до 3 тыс. рублей. Документ уже опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. В пояснительной записке авторы законопроекта подчёркивают, что наказания за правонарушения в области воинского учёта не менялись с 2007 года. Это, по мнению депутатов, способствует учащению неявки и препятствует работе военных комиссариатов, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее News.ru писал о том, что МВД России предложило увеличить штрафы за пропаганду наркотиков в Интернете.