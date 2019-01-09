Штраф за неоплату парковки вырос в два раза

https://news.ru/storage/news/c19cecfd52f0703d1bc8f88a08a4465d/b15f92d3-5420-4320-88c9-c6f6f1a1bb06_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Закон о повышении штрафа за неоплату парковки в Москве вступил в силу в первый рабочий день 2019 года.

С 9 января нарушители должны будут заплатить пять тысяч рублей. В 2018 году сумма штрафа была в два раза ниже — 2500 рублей.

Поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях были приняты в декабре депутатами городской думы, после этого документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение столичные власти объясняют несоразмерностью прежнего штрафа тарифам на услуги стоянки. На ряде центральных улиц стоимость парковки была увеличена до 380 рублей в час, а в некоторых районах столицы отменили бесплатную парковку в воскресенье, информирует «Ридус».

Как сообщал News.ru, с 1 января подорожала эвакуация неправильно припаркованного транспорта с мощностью двигателей до 250 лошадиных сил, изменение составит 4% для владельцев автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение сразу, продолжает действовать скидка в размере 25%.

Решение связано с тем, что за время работы службы эвакуации выросли затраты на топливо, зарплату для водителей и техников, ремонт и обслуживание машин.

Цена за сутки хранения для автомобиля категории А теперь составляет 520 рублей, категории В и D разрешённой максимальной массой, не превышающей 3,5 тонны, осталась прежней, на уровне 1 тыс. рублей, категории D разрешённой максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей — 2,2 тыс. рублей.