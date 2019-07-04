Москвичей предупредили о сильном ветре 4 июля. По данным синоптиков, его скорость может достигать 17 метров в секунду.
4 июля с 09:00 до 21:00 в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5–10 м/с, местами порывы 12–17 м/с, — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Москве.
В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Во избежание неприятностей москвичам советуют быть предельно внимательными и осторожными.
Ранее News.ru писал, что в Москве в четверг ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Днём столбики московских термометров покажут 16–18 градусов тепла. По области ожидается до плюс 14–19 градусов.