https://static.news.ru/photo/e72b320e-9e28-11e9-a503-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Москвичей предупредили о сильном ветре 4 июля. По данным синоптиков, его скорость может достигать 17 метров в секунду.

4 июля с 09:00 до 21:00 в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5–10 м/с, местами порывы 12–​17 м/с, — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Москве.

В связи с неблагоприятным прогнозом МЧС рекомендует жителям столицы обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Во избежание неприятностей москвичам советуют быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее News.ru писал, что в Москве в четверг ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Днём столбики московских термометров покажут 16–18 градусов тепла. По области ожидается до плюс 14–19 градусов.