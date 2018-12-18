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Мощный шторм надвигается на Камчатку

Alexandr Arkhipov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

МЧС объявило штормовое предупреждение у побережья Камчатки. В зону непогоды попадают акватории Елизовского, Усть-Камчатского, Алеутского районов, а также Петропавловска-Камчатского и Вилючинска.

По данным синоптиков, в ночь на 19 декабря высота волн в Беринговом море и Тихом океане может достигать 8−10 метров. Днём шторм дойдёт до прибрежных зон Карагинского и Олюторского районов.

Спасатели советуют руководителям судоходных компаний соблюдать повышенную осторожность.

Ранее News.ru писал, что власти Камчатского края рекомендовали главам предприятий региона максимально сократить рабочий день сотрудниц из-за циклона. Синоптики обещали на полуострове усиление ветра и снег. Эта профилактическая мера, как считают власти региона, позволит избежать распространения ОРВИ среди детей, подростков и взрослого населения.


#погода #КАМЧАТКА #шторм
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