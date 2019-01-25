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Штат сотрудников московского метро увеличился

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Количество сотрудников Московского метрополитена в 2018 году увеличилось на 7% и составило 57 тысяч человек.

«На конец 2018 года коллектив Московского метрополитена составил около 57 тыс. человек — это на 7% больше по сравнению с 2017 годом», — сообщил журналистам замначальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалёв.

По его словам, в прошлом году на работу в метро устроились 1,3 тыс. граждан РФ, доля персонала с высшим образованием увеличилась на 12%. Увеличение штата Ковалёв связал с «беспрецедентным» количеством открытых станций (17), каждая новая станция требует дополнительного набора 300 сотрудников.

Ранее News.ru писал, что градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы утвердила проект строительства Калининско-Солнцевской линии метро. Продлить ветку планируют от станции «Рассказовка» до аэропорта Внуково. Новый участок протяжённостью 5,2 км откроют к 2020 году. Проект подразумевает строительство двух станций: одна из них — в районе деревни Пыхтино, вторая — возле Внуково. Высадка пассажиров будет осуществляться на территории паркинга аэропорта.


#москва #метро #сотрудники
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