Шоумен из Екатеринбурга будет вести «Орёл и решка»

У популярной телевизионной программы «Орёл и решка» появился новый ведущий. Программу с 4 февраля вместе с напарницей Ольгой Антиповой будет вести 25-летний Антон Зайцев из Екатеринбурга.
Молодого шоумена уже представили в анонсе нового сезона передачи в социальных сетях.
Антон окончил Екатеринбургский театральный институт, вёл множество праздничных мероприятий в Екатеринбурге и любовь зрителей ему гарантирована, уверены создатели шоу «Орёл и решка».
Вместе с Зайцевым зрители отправятся в рамках проекта «Орел и решка» в Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул и несколько крупных городов США.
Ранее появились слухи о закрытии программы, но дирекция «Пятницы!» объявила, что речь идёт о перезапуске тревел-передачи.