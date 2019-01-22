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Шоумен из Екатеринбурга будет вести «Орёл и решка»

instagram.com/anton_zaytsev6

общество [ версия для печати ]

У популярной телевизионной программы «Орёл и решка» появился новый ведущий. Программу с 4 февраля вместе с напарницей Ольгой Антиповой будет вести 25-летний Антон Зайцев из Екатеринбурга.

Молодого шоумена уже представили в анонсе нового сезона передачи в социальных сетях.

Антон окончил Екатеринбургский театральный институт, вёл множество праздничных мероприятий в Екатеринбурге и любовь зрителей ему гарантирована, уверены создатели шоу «Орёл и решка».

Вместе с Зайцевым зрители отправятся в рамках проекта «Орел и решка» в Бангкок, Гавану, Кейптаун, Сеул и несколько крупных городов США.

Ранее появились слухи о закрытии программы, но дирекция «Пятницы!» объявила, что речь идёт о перезапуске тревел-передачи.


#ПРОГРАММА #шоу #орел
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