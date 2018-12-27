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Шоу «Орёл и Решка» будет продолжено

vk.com/orelireshka

общество [ версия для печати ]

Телеканал «Пятница!» объявил, что тревел-передача «Орел и решка» не закончится на завершившемся сезоне «Перезагрузка».

По словам представителей пресс-службы телеканала, закрытие сезона не произошло спонтанно, а было запланировано, так как он был рассчитан на два года, информирует Ura.ru.

«Впереди зрителей ждут новые сезоны тревел-шоу», — заявили в пресс-службе «Пятницы!»

Ранее News.ru писал о том, что популярное тревел-шоу «Орёл и решка», выходящее на телеканале «Пятница!», закрывается. Об этом сообщили ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалёв.


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