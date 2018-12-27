Шоу «Орёл и Решка» будет продолжено

Телеканал «Пятница!» объявил, что тревел-передача «Орел и решка» не закончится на завершившемся сезоне «Перезагрузка».
По словам представителей пресс-службы телеканала, закрытие сезона не произошло спонтанно, а было запланировано, так как он был рассчитан на два года, информирует Ura.ru.
«Впереди зрителей ждут новые сезоны тревел-шоу», — заявили в пресс-службе «Пятницы!»
Ранее News.ru писал о том, что популярное тревел-шоу «Орёл и решка», выходящее на телеканале «Пятница!», закрывается. Об этом сообщили ведущие программы Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалёв.