https://static.news.ru/photo/f0e28c5c-5b07-11e9-a01b-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил как можно быстрее восстановить глубоководный аппарат, на котором погибли подводники. Также руководитель ведомства поставил задачу перед разработчиками в кратчайшие сроки вернуть субмарину в строй.

Распоряжение министр отдал, находясь на повреждённой подлодке, пишет ТАСС .

Сергей Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата, — говорится в сообщении.

Пожар на судне произошёл 1 июля в Баренцевом море. Возгорание на борту возникло во время работ по замеру рельефа дна. Морякам удалось потушить пожар, но они отравились продуктами горения. Погибли 14 человек.

Первым из охваченного огнём отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности. Его матросы оперативно вывели, после чего задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля.

Причины ЧП пока не установлены. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств произошедшего. Ранее News.ru писал, что Шойгу пообещал посмертно представить моряков к государственным наградам.