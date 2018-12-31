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Шойгу считает армию России самой боеспособной

vk.com/mil

общество [ версия для печати ]

Вооружённые силы РФ являются самыми современными и боеспособными, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, в уходящем году Российская армия добилась многого.

«В Вооружённые силы продолжили поступать новейшие образцы вооружения и военной техники, активно совершенствовалась боевая подготовка войск, значительно продвинулись в социальном обеспечении военнослужащих, их семей и ветеранов», — отметил он.

Шойгу подчеркнул, что военные вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности и повышение авторитета ВС, благодаря ратным свершениям.

«Мои добрые пожелания всем, кто в новогоднюю ночь находится на боевом посту, кто на дальних рубежах успешно решает миротворческие и гуманитарные задачи», — сказал он.

Министр пожелал военнослужащим счастья, крепкого здоровья и новых достижений, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, ранее Шойгу сообщил, что армия РФ полностью оснащена. Задача, поставленная по программе обеспечения до 2020 года, выполняется строго по плану.


#минобороны #россия #военные #армия #шойгу #вооруженныесилы
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