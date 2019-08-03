https://static.news.ru/photo/69c1c852-b604-11e9-8cb4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу на церемонии открытия Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия с радостью примет на Армейских играх представителей вооружённых сил стран НАТО, но не ставит перед собой такой цели, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Отвечая на вопрос репортёров, почему члены Альянса не приехали на состязания, министр объяснил, что в основе подобных решений могут быть не только политические мотивы, пишет « Интерфакс ».

Политические соображения они, конечно, присутствуют, когда говорят: «Нет, ну мы в их (играх — News.ru) участвовать не будем». Тут же очень много рисков. Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже её продавать, — уверен Шойгу.

Он добавил, что главная задача Игр — укрепление боеготовности и оснащённости армии России.

Ранее News.ru сообщал, что Шойгу открыл в подмосковном парке «Патриот» памятник миротворцам. Министр выразил надежду, что монумент напомнит гражданам о тяжёлой работе представителей этих подразделений.