Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Ректор МГУ Виктор Садовничий владеет элитной недвижимостью в Подмосковье. Ему принадлежат участки на Рублёвке и в Истре, а его соседи — высокопоставленные чиновники, выяснило издание «Проект».

Например, в рублёвском кооперативе «Марина» рядом с профессором проживает дочь главы МИД РФ Екатерина Винокурова. А в Зеленково — строго охраняемом посёлке в Истринском районе — с Садовничим соседствуют Татьяна...