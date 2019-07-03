Контрольно-пропускной пункт на входе в 1469 Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны РФ, куда доставлены выжившие при пожаре моряки Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск, чтобы принять участие в совещании с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате.

В Минобороны уточнили, что глава ведомства также лично заслушает доклады командующего Северным Флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что члены экипажа сверхмалой атомной подводной лодки, погибшие в Баренцевом море, служили в войсковой части 45707. Она дислоцирована в Петергофе — пригороде Санкт-Петербурга — и подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны РФ.

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