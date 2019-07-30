Глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Национальном центре управления обороной РФ создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае, — цитирует сообщение РИА Новости.
В Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны под руководством замминистра Дмитрия Булгакова.
Для помощи в тушении лесных пожаров в регионе военное ведомство образует авиационную группировку в составе 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС, снабжённых специальными водосливными устройствами.
Сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уже уничтожил объёмы годовой вырубки в РФ.