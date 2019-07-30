Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров на территории Красноярского края. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Национальном центре управления обороной РФ создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае, — цитирует сообщение РИА Новости.

В Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны под руководством замминистра Дмитрия Булгакова.

Для помощи в тушении лесных пожаров в регионе военное ведомство образует авиационную группировку в составе 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС, снабжённых специальными водосливными устройствами.

Как писал News.ru, ранее президент Владимир Путин поручил Минобороны направить авиационную группировку для тушения лесных пожаров в Красноярском крае.

Сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уже уничтожил объёмы годовой вырубки в РФ.

News.ru в соцсетях