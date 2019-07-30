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Прихожане Скорбященского храма в городе Губаха Пермского края сообщили, что возле церкви установили плату за парковку. Стоимость стоянки за сутки составляет 50 рублей, за месяц — 1000 рублей, за два месяца — 1600 рублей.

По словам настоятеля храма отца Ярослава, парковка всегда была платной. Он пояснил, что люди, которые оставляют машины у церкви, являются жертвователями. При этом священник отказался пояснить, почему парковка стала платной...