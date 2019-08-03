https://static.news.ru/photo/9396b62a-b5d6-11e9-a701-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минобороны России Сергей Шойгу открыл в подмосковном парке «Патриот» памятник миротворцам. Министр выразил надежду, что монумент напомнит гражданам о тяжёлой работе представителей этих подразделений.

По его словам, миротворчество имеет легендарную историю, в разные эпохи оно помогало остановить вражду между народами или государствами, пишет РИА Новости .

К сожалению, в этой работе не обходится и без потерь. Многие, кто выбрал для себя путь миротворца, положили свою жизнь на то, чтобы народы жили в мире и согласии. Сегодня мы отдаём дань памяти и всем погибшим, и всем тем, кто с честью несёт службу во всех уголках нашей планеты, — рассказал Шойгу.

Глава ведомства также поблагодарил за создание памятника авторский коллектив под руководством Даши Намдакова.

Ранее News.ru сообщал, что Сергей Шойгу объявил открытыми Армейские международные игры «АрМИ-2019». Торжественная церемония прошла в подмосковном парке «Патриот».