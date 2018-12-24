Шойгу дарит свои рисунки Набиуллиной и Лаврову

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Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу признался, что в свободное от работы время занимается рисованием. Свои картины он часто дарит главе МИДа Сергею Лаврову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Приятно сделать что-то в единственном экземпляре… Дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», — отметил министр в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

По словам главы оборонного ведомства, он начал рисовать ещё в детстве, а в настоящее время считает своё увлечение «отдушиной».

Ранее News.ru писал о том, какие необычные подарки преподносят друг другу лидеры государств. Во время предыдущих посещений Поднебесной российский президент Владимир Путин одаривал главу КНР Си Цзиньпина мороженым, смартфоном российского производства YotaPhone, картиной из янтаря, нефритовыми светильниками и другими, не менее интересными предметами.