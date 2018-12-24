USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin4,119.59 $
МОСКВА-8°C22:25
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Шойгу дарит свои рисунки Набиуллиной и Лаврову

Сергей Шойгу Сергей Булкин/News.ru

Сергей Шойгу

общество [ версия для печати ]

Министр обороны России Сергей Шойгу признался, что в свободное от работы время занимается рисованием. Свои картины он часто дарит главе МИДа Сергею Лаврову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Приятно сделать что-то в единственном экземпляре… Дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», — отметил министр в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

По словам главы оборонного ведомства, он начал рисовать ещё в детстве, а в настоящее время считает своё увлечение «отдушиной».

Ранее News.ru писал о том, какие необычные подарки преподносят друг другу лидеры государств. Во время предыдущих посещений Поднебесной российский президент Владимир Путин одаривал главу КНР Си Цзиньпина мороженым, смартфоном российского производства YotaPhone, картиной из янтаря, нефритовыми светильниками и другими, не менее интересными предметами.


#лавров #Набиуллина #шойгу #картины
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
общество 17:32, 24 декабря 2018
Деду Морозу подарили экзоскелет для доставки подарков
общество 15:37, 24 декабря 2018
Матвиенко раскритиковала запрет подарков врачам и учителям
общество 22:15, 22 декабря 2018
Медведева отдаст подарки болельщиков в детский дом
Лента новостей
общество 22:16
Суд запретил Кержакову покидать территорию России
шоу-бизнес 22:07
Хакеры опубликовали новые песни Аллы Пугачёвой
экономика 21:58
Цена на нефть Brent упала на более чем 5% за день
происшествия 21:54
Бывшего врио премьера Дагестана обвинили во взяточничестве
общество 21:32
Метрополитен выставит на продажу старые указатели
в мире 21:29
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
политика 21:26
Воронежский губернатор признал ошибкой выплату заму 23 окладов
экономика 21:26
«Новый поток» недопоставил нефтепродуктов на рынок РФ
общество 21:12
Минюст России признал ИГСО иностранным агентом
политика 21:08
Косачёв назвал заявления Мэй нелепыми
Другие новости
общество 22:16
Суд запретил Кержакову покидать территорию России
общество 21:32
Метрополитен выставит на продажу старые указатели
общество 21:12
Минюст России признал ИГСО иностранным агентом
новый год 20:19
Космонавты рассказали о праздновании Нового года
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top