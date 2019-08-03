https://static.news.ru/photo/df8c0578-b5cf-11e9-824f-fa163e074e61_660.jpg Министр обороны Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил открытыми Армейские международные игры «АрМИ-2019». Торжественная церемония прошла в подмосковном парке «Патриот».

Сегодня мы даём старт юбилейному сезону Игр. В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран, — цитирует его телеканал « Звезда ».

Игры в 2019 году пройдут на территории 10 государств. В соревнованиях примут участие более пяти тысяч военнослужащих. Для них подготовили 32 международных состязания. Большая часть из них пройдёт на территории России.

Ранее, как писал News.ru, Шойгу назвал рекордным прошедший в июне текущего года международный военно-технический форум «Армия-2019». Сумма подписанных контрактов почти в восемь раз превысила предыдущий результат и составила свыше триллиона рублей.