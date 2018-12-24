USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,266 $   Brent53.45 $ Bitcoin4,246.70 $
МОСКВА-8°C18:51
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Шойгу: число призывников стало оптимальным

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Численность военнослужащих по призыву в Вооружённых силах России вышла на оптимальный уровень. Таким он сохранится, ориентировочно, до 2025 года.

«Думаю, что до 2025 года будем на одном уровне держаться, потому что нам нужен не только мобилизационный ресурс, но и те, кто будет выполнять свой гражданский долг», — сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.

Министр напомнил, что в 2013 году была поставлена задача поэтапного сокращения и доведения до оптимальной численности призывного контингента. Каждый год идёт его сокращение, параллельно увеличивается число контрактников. При этом Шойгу отметил, что «армия, которая воюет за деньги, — это, наверное, не совсем правильно».

Ранее News.ru писал, что армия Российской Федерации полностью оснащена. Задача, поставленная по программе обеспечения до 2020 года, выполняется строго по плану, заявил Шойгу. По его словам, за уходящий 2018 год поступило свыше полутора тысяч видов оружия и более 80 тысяч единиц техники.


#армия #шойгу #призывники
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
оружие 14:51, 18 декабря 2018
Шойгу: ракетоносцы Ту-95МС войдут в состав ВКС
политика 09:00, 15 декабря 2018
Шойгу призвал главу Пентагона к диалогу по ДРСМД
оружие 11:34, 13 декабря 2018
Шойгу: контрактам с Индией препятствовали другие страны
Лента новостей
в мире 18:50
КНР увеличил импорт СПГ до 5,99 млн тонн
спорт 18:44
Каррера сознался в хранении футболки игрока «Спартака»
происшествия 18:44
СК завершил расследование о похищении певца Руссо
общество 18:39
Власти ДНР заявили о минном обстреле Горловки
спорт 18:26
Сэр Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед»
общество 18:22
«Турпомощь» пригрозила более чем двум сотням операторов
оружие 18:17
Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире
общество 18:13
КС РФ предписал изменить правила оплаты отопления
спорт 18:12
Кличко посоветовали наслаждаться пенсией
происшествия 18:11
«Уралкалий» возобновил работу аварийной шахты
происшествия 18:11
Сейсмологи опровергли падение метеорита в Хабаровском крае
экономика 18:06
Трейдер Trafigura может купить долю в проекте «Роснефти»
в мире 18:04
Американец выиграл миллион на ставку в пять долларов
спорт 17:57
Скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ
экономика 17:54
Главе Росимущества поручили бороться с коррупцией
Другие новости
новый год 18:46
Москвичи отправились в «Путешествие в Рождество»
News.ru предлагает вместе прогуляться по улицам предновогодней столицы
общество 18:39
Власти ДНР заявили о минном обстреле Горловки
общество 18:22
«Турпомощь» пригрозила более чем двум сотням операторов
общество 18:13
КС РФ предписал изменить правила оплаты отопления
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top