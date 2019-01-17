Шофёру объявили выговор после жалобы мэра Саратова

https://news.ru/storage/news/e7c988f4744e15f9b321b5e7d8d69be7/f06b3a29-fe05-4a36-b420-83983c1bd1e7_850.jpg Пресс-служба администрации города Саратова

Михаил Исаев

Грубому водителю, который был за рулём маршрутки, когда в ней ехал глава Саратова Михаил Исаев, объявлен выговор. На его неподобающее поведение ранее пожаловался сам градоначальник.

«Руководством ООО „Икар-Авто“ была проведена служебная проверка, и в результате водителю, позволившему себе недостойное поведение, был объявлен выговор», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Там также отмечается, что по рекомендации Исаева «планируется уборка и расширение улицы Клочкова», по которой проходит маршрут № 58. В целом мэрия выявила все недостатки, замеченные им, и передала их перевозчику.

Ранее News.ru писал, что градоначальник потребовал немедленно разобраться с плохим состоянием транспорта и выяснить, почему шофёр позволяет себе такое некорректное поведение. Помимо этого, он поручил очистить остановку и дороги в Агафоновке от снега, а также указал главе администрации Октябрьского района на необходимость расширить основную магистраль на пути следования из посёлка — улицу Клочкова.